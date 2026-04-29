Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Weißer Kleinwagen nimmt Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt

Pkw flüchtet nach Unfall

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Montag (27. April 2026) wurde gegen 18:15 Uhr eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin aus Kleve bei einem Verkehrsunfall in Kleve-Rindern verletzt, nachdem ihr durch den Fahrer eines weißen Kleinwagens die Vorfahrt genommen worden war. Die Frau hatte den Radweg der Keekener Straße in Richtung Keeken befahren, als an der Einmündung Hohe Straße der Pkw herausfuhr und sie offensichtlich nicht sah. Sie versuchte noch auszuweichen und gleichzeitig zu bremsen, kam jedoch aufgrund des durch die dortige Baustelle leicht verschmutzten Fahrbahnbelages zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer schaute sich kurz um und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Möglicherweise ist der Unfall von Zeugen beobachtet worden, da diese der Frau geholfen und auch den Rettungsdienst verständigt hatten. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall und vor allem zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

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