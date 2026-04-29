Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Kontrolle über Pedelec verloren: 53-jährige Frau verletzt sich schwer

Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)

Am Montag (27. April 2026) kam es gegen 19:00 Uhr in Bedburg-Hau zu einem Alleinunfall. Eine 53-jährige Frau aus Goch befuhr mit einem Pedelec die Norbertstraße aus Fahrtrichtung Rosendaler Straße kommend. Bei einem verkehrsbedingten Bremsmanöver verlor die Frau, die keinen Fahrradhelm trug, die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Die Gocherin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiterhin Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

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