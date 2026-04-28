Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 28.04.2026, 12:46 Uhr: 13-jähriger Verkehrsteilnehmer leicht verletzt: Polizei sucht weibliche Verkehrsteilnehmerin und Zeugen

Kleve-Rindern (ots)

Wie berichtet kam es am Freitag (24. April 2026) gegen 13:30 Uhr im Bereich des Radwegs an der Landwehr Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6264479). Die Polizei konnte die Fahrzeugführerin, eine 28-jährige Frau aus Linnich, ermitteln. Aufgrund von unterschiedlichen Aussagen der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang, sucht die Polizei Kleve weiterhin Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

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