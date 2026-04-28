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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Kalkar (ots)

Am 1. April 2026 betrat ein bislang unbekannter Täter die Filiale eines Discounters an der Xantener Straße. Der Mann füllte einen Einkaufswagen mit Ware und verließ das Geschäft anschließend durch die Eingangstür, ohne zu zahlen. Der Filialleiter lief dem Unbekannten hinterher. An der Ecke zur Straße Am Rietgatt sprach er den Täter an, der daraufhin den Einkaufswagen zurückließ und in Richtung Monrestraße davonlief. Bilder des Unbekannten sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/202086

Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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