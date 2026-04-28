Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Urkundenfälschung: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Geldern (ots)

Am Samstag (14. Februar 2026) betrat ein männlicher Tatverdächtige gegen 10:40 Uhr eine Apotheke an der Annastraße in Geldern. Der Tatverdächtige legte ein gefälschtes Rezept vor und erhielt daraufhin mehrere Medikamente mit einem niedrigen vierstelligen Gesamtwert. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Ein Bild des Tatverdächtigen ist über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/202089

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell