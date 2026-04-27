Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 27.04.2026, 10:34 Uhr: Pedelec-Fahrer von Pkw erfasst: 76-jähriger Verkehrsteilnehmer verstirbt im Krankenhaus

Kerken-Aldekerk (ots)

Wie berichtet kam es am 24. April 2026 gegen 10:00 Uhr im Kreuzungsbereich Hülser Straße (B9) / Mühlenweg in Kerken zu einem Verkehrsunfall (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6263208). Im Rahmen der andauernden polizeilichen Ermittlungen, an denen auch ein Sachverständiger beteiligt ist, geht es nun um den Unfallhergang. Dieser könnte sich anders ereignet haben als zunächst berichtet.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, welche sich bitte unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern melden. (pp)

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