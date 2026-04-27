Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Pedelec-Fahrer von Pkw erfasst: 76-jähriger Verkehrsteilnehmer verstirbt im Krankenhaus

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Freitag (24. April 2026) kam es gegen 10:00 Uhr im Kreuzungsbereich Hülser Straße (B9) / Mühlenweg in Kerken zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann aus Kerken befuhr mit einem Pkw (Skoda Yeti) den Mühlenweg in Fahrtrichtung Hülser Straße. Dort beabsichtigte der Mann nach rechts auf die Hülser Straße, in Fahrtrichtung Krefeld, abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 76-jähriger Mann aus Issum, mit einem Pedelec, in Fahrtrichtung Krefeld. Im Bereich der Kreuzung Hülser Straße (B9) / Mühlenstraße kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem vorfahrtberechtigtem Pedelec-Fahrer. Der Issumer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, stürzte durch die Kollision zu Boden und wurde durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, erlag der 76-Jährige am gestrigen Sonntag (26. April 2026) seinen Verletzungen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Mannes. Der Pkw sowie das Pedelec wurden bei dem Unfall am Freitag (24. April 2026) leicht beschädigt und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (pp)

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