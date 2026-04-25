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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kleinkraftradfahrer stürzt auf dem Boyensteg
Lebensgefährlich verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz

Goch (ots)

Am Samstag (25. April 2026) kam es gegen 18:33 Uhr in Hülm auf der Straße Boyensteg zu einem Alleinunfall eines 32-jährigen Kleinkraftradfahrers aus Goch. Der Mann war mit seinem Zweirad aus Richtung Hülmer Deich in Richtung Baal unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache kurz vor der Kreuzung Schwarzer Weg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Düsseldorf angefordert. Der polizeiliche Opferschutz wurde zur Benachrichtigung der Angehörigen einsetzt. Die Straße Boyensteg ist derzeit bis auf Weiteres gesperrt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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