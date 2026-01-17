PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

Am Dienstag, 14.01.2026, zwischen 07:30 Uhr und 10:00 Uhr, wurde auf der Hauptstraße in Emlichheim ein geparkter grauer VW Golf beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 09:14

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Papenburg (ots) - Am Freitag, 16.01.2026, zwischen 06:30 Uhr und 13:15 Uhr, kam es in der Marktstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in einer Parklücke abgestellten VW Golf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:12

    POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Bereits am Montag, 22.12.2025, gegen 15:00 Uhr, soll es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Denekamper Straße in Nordhorn zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern. Im weiteren Verlauf sollen mehrere erwachsene Personen eingeschritten sein, um die Situation zu unterbrechen. Diese Erwachsenen sind bislang nicht namentlich bekannt. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren