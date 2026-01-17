Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emlichheim - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen
Emlichheim (ots)
Am Dienstag, 14.01.2026, zwischen 07:30 Uhr und 10:00 Uhr, wurde auf der Hauptstraße in Emlichheim ein geparkter grauer VW Golf beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.
