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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Schülerin bei einem Verkehrsunfall an der Gruftstraße verletzt
Autofahrerin mit rotem Pkw gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (23. April 2026) wurde eine 13-jährige Schülerin bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Gruftstraße/Heldstraße in Kleve leicht verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Gruftstraße in Richtung Tiergartenstraße unterwegs, als ein roter Pkw unmittelbar vor ihr nach rechts in die Heldstraße abbiegen wollte. Trotz einer starken Bremsung konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht vermeiden. Sie stürzte auf ihr Knie und verletzte sich dabei. Die Autofahrerin, zu der nur gesagt werden kann, dass es sich um eine Frau mit brauen lockigen Haaren handelte, stieg aus und erkundigte sich nach dem Mädchen. Diese hat aus Angst gesagt, dass es ihr gut gehe und sie keine Hilfe benötige. Die Autofahrerin fuhr dann weiter. Im weiteren Verlauf hat das Knie der Schülerin dann doch so geschmerzt, dass sie ihre Mutter informiert habe. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht jetzt nach der Autofahrerin. Sachkundige Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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