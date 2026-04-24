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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Arbeitsgeräte aus Gartenlaube entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Rees (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (22. April 2026), 23:00 Uhr und Donnerstag (23. April 2026), 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Privatgrundstück an der Wannwicker Straße in Rees. Der oder die Täter hebelten die Tür einer Gartenlaube auf, entwendeten aus der Laube mehrere Arbeitsgeräte (u.a. einen Rasenmäher und eine Heckenschere) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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