Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Brand eines abgestellten Pkw: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Am Donnerstag (23. April 2026) kam es gegen 02:00 Uhr an der `s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einem Brand eines abgestellten Pkws (VW Polo). Der Wagen, welcher vollständig ausbrannte und sichergestellt wurde, war auf einer Parkfläche an der `s-Heerenberger Straße abgestellt und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Auch zwei weitere abgestellte Fahrzeuge, welche neben dem VW Polo abgestellt gewesen waren, wurden durch den Brand beschädigt.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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