POL-KLE: Goch - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 21.04.2026, 10:23 Uhr: Öffentlichkeits-fahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Geldern (ots) - Am Mittwoch (22. April 2026) kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr an der Egmondstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein abgestellter weißer Mazda 2, welche auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt gewesen war, im Bereich des hinteren Stoßfängers auf der Fahrerseite beschädigt. ...

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