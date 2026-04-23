Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Motorrad kommt von der Straße ab und kollidiert mit Straßenbaum: 22-Jährige verletzt sich schwer

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Mittwoch (22. April 2026) kam es gegen 17:45 Uhr an der Straße Achterhoek in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Xanten befuhr mit einem Motorrad die Straße Achterhoek in Fahrtrichtung Kevelaer und kam dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. (pp)

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