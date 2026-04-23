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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Kollision von zwei Fahrzeugen: Mehrere Personen schwerverletzt

Wachtendonk (ots)

Am Mittwoch (22. April 2026) kam es gegen 16:00 Uhr im Kreuzungsbereich Holtheyder Straße / Meerendonker Straße in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem weißem Ford Focus, in welchem sich auch noch zwei Kinder (im Alter von 1 bzw. 2 Jahren) befanden, die Holtheyder Straße in Fahrtrichtung Straelen. Die Frau beabsichtigte im Bereich der Kreuzung dem Straßenverlauf in Fahrtrichtung Meerendonker Straße zu folgen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 42-jähriger Mann aus Geldern mit einem blauen Skoda Fabia die die Meerendonker Straße von Wachtendonk aus kommend und beabsichtigte ebenfalls im Kreuzungsbereich dem Straßenverlauf zu folgen. Der Gelderner missachtete die vorfahrtsberichtigte Verkehrsteilnehmerin und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision zogen sich die beiden Fahrzeugführer sowie das einjährige Kind schwere Verletzungen zu. Das zweijährige Kind wurde leicht verletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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