Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

E-Scooterfahrerin schwer verletzt

Kleve (ots)

Eine 32-jährige E-Scooterfahrerin ist am Dienstagmorgen (21. April 2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Frau aus Kleve war mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg parallel zu den Bahngleisen an der Wiesenstraße unterwegs. Als sie an der Querungshilfe über die Wiesenstraße fahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Meriva einer 82-Jährigen aus Kleve, die in Richtung Hafenstraße fuhr. Die 32-Jährige stürzte nach der Kollision und verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der E-Scooter und das Auto der Seniorin wurden beschädigt. (cs)

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