PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall
E-Scooterfahrerin schwer verletzt

Kleve (ots)

Eine 32-jährige E-Scooterfahrerin ist am Dienstagmorgen (21. April 2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Frau aus Kleve war mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg parallel zu den Bahngleisen an der Wiesenstraße unterwegs. Als sie an der Querungshilfe über die Wiesenstraße fahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Meriva einer 82-Jährigen aus Kleve, die in Richtung Hafenstraße fuhr. Die 32-Jährige stürzte nach der Kollision und verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der E-Scooter und das Auto der Seniorin wurden beschädigt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren