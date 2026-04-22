Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung: Täter wird durch Videoüberwachungskamera aufgezeichnet und entfernt sich

Kleve-Kellen (ots)

Am Dienstag (21. April 2026) kam es gegen 11:41 Uhr am Köstersweg in Kleve zu einem Einbruch. Ein unbekannter männlicher Täter beschädigte ein Fenster eines Wohngebäudes und verschaffte sich so Zutritt zu einer Wohnung. Dort wurde der Täter durch eine Videoüberwachungskamera aufgezeichnet und entfernt sich ohne Wertgegenstände von der Tatörtlichkeit.

Anhand der Bilder der Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50 bis 55 Jahre alt - ca. 170 bis 180 cm groß - schlank - kurze Haare - schwarze Jacke - blaue Hose - Handschuhe

Die Kripo Kleve ermittelt und sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

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