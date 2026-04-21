Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Goch (ots)

Am Montag (12. Januar 2026) kam es gegen 16:13 Uhr im Ladenlokal eines Drogeriemarkts an der Örtlichkeit Auf dem Wall in Goch zu einem Ladendiebstahl. Durch einen unbekannten Tatverdächtigen wurden Rasierklingen mit einem niedrigen vierstelligen Wert entwendet. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/201359

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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