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POL-KLE: Kreis Kleve - Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben": Beteiligung der Kreispolizeibehörde

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Kreis Kleve (ots)

Am kommenden Dienstag (28. April 2026) findet die jährliche länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" statt. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto "Zweiräder im Blick". Die Kreispolizeibehörde Kleve wird sich mit einem Pedelec-Training am Aktionstag beteiligen. Das Training wird durch Beamtinnen und Beamte der Behörde ab 14:00 Uhr in Kalkar-Wissel, Mühlenstraße (Treffpunkt Parkplatz Mühlenstraße) durchgeführt. Weitere Infos rund um das Training sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite (https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training).

Pedelec-Training

28. April 2026, ab 14:00 Uhr Kalkar-Wissel, Mühlenstraße (Treffpunkt Parkplatz Mühlenstraße)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" geht es auch um die Unfallrisiken bei Zweirädern. Ablenkung, Abbiegevorgänge und Alkoholeinfluss sind dabei nur einige Aspekte, die bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu schweren Verkehrsunfällen führen können.

Auch hierzu finden Sie weitere Informationen auf der Webseite der KPB Kleve (https://kleve.polizei.nrw/artikel/mit-dem-fahrrad-unterwegs). #sichermobilleben (pp)

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