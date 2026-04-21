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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Fenster einer Wohnung beschädigt: Täter entwenden Spielekonsole

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Montag (20. April 2026) kam es zwischen 07:00 Uhr und 18:45 Uhr an der Gocher Landstraße in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster eines Mehrfamilienhauses und entwendeten aus einer Wohnung eine Spielekonsole.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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