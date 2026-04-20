Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schwerer Verkehrsunfall an der B 9 in Wetten

eine Frau verstorben, acht weitere Personen zum Teil schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Montag (20. April 2026) kam es gege. 16.18 Uhr in Kevelaer-Wetten an der B9 (Gelder Dyck) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau getötet und acht weitere Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Eine 70-jährige Frau aus Goch war mit ihrem PKW Mini in Richtung Geldern unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache mit dem in Gegenrichtung fahrenden VW einer 31-jährigen Frau aus Kleve kollidierte. Die Fahrerin des Mini verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die 31-Jährige wurde schwer verletzt. Hinter dem Mini fuhr ein Taxi (VW-Bus) mit sechs Fahrgästen, welches nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem Mini kollidierte. DiDie Insassen des Taxi (vier Frauen im Alter 31, 36, 40, 58, zwei Männer im Alter 41 und 61 Jahren) sowie der 44-Jährige Fahrer wurden Krankenhäusern zugeführt, zum Verletzungsgrad kann derzeit noch nichts gesichert gesagt werden, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die Unfallaufnahme wird aktuell durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Essen unterstützt. Der polizeiliche Opferschutz übrrnahm die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen sowie der Ersthelfer. Die B9 ist aktuell weiter voll gesperrt.(sp)

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