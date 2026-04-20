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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Radfahrer bringt E-Scooter-Fahrerin zu Fall und flüchtet
Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Sonntag (19. April 2026) wurde gegen 16:00 Uhr eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin an der Asperdener Straße in Goch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie war gemeinsam mit einem 20-jährigen Radfahrer auf dem Radweg aus Richtung Asperden kommen in Fahrtrichtung Goch unterwegs, als ihnen in Höhe der Bushaltestelle gegenüber Hausnummer 71 ein Radfahrer entgegenkam. Während das Paar hintereinander äußerst rechts fuhr, kam ihnen der Mann mit dem Fahrrad mittig auf dem Radweg entgegen. Er touchierte die hinter dem 20-Jährigen fahrende E-Scooter-Fahrerin, woraufhin diese zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Der Radfahrer entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Asperden.

Er wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 18-25 Jahre alt
   - braune Haare
   - Brille
   - schlank
   - blaue Jacke
   - europäischer Phänotyp

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Verkehrsunfall, vor allem zum flüchtigen Radfahrer geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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