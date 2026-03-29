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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn

A61, FR Koblenz, Anschlussstelle Bingen (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026, gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz im Bereich der Anschlussstelle Bingen ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 34-jährige PKW-Fahrerin kam in der Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Richtungstafel und kam letztlich mitten in einem Gebüsch zum Stehen.

Die Fahrerin konnte eigenständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Sie klagte glücklicherweise lediglich über leichte Nackenschmerzen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Anschlussstelle musste nur für wenige Minuten gesperrt werden.

Neben der Polizei war unter anderem auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701/919100
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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