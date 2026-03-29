Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ca. 600 Liter Diesel aus zwei abgestellten Lastkraftwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Rheinhessen, A61 (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026, gegen 07:00 Uhr wurde die Polizei über einen Diesel-Diebstahl auf dem Parkplatz Langwiese (A61, Fahrtrichtung Koblenz, Gemarkung Dintesheim, zwischen AS Gundersheim und AS Alzey)informiert. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Tank von zwei abgestellten Sattelzügen insgesamt circa 600 Liter Diesel. Nach aktuellem Kenntnisstand lautet der Tatzeitraum wie folgt: Freitag, 27.03.2026, 21:00 Uhr - Samstag, 28.03.2026, 06:00 Uhr. Die Schadenshöhe liegt bei circa 1.300 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/919100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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