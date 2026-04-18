Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW durchbrach einen Zaun-Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen

Goch (ots)

Am Samstagmorgen (18. April 2026) kam es gegen 08:05 Uhr auf der Grunewaldstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 66-jähriger Gocher befuhr mit seinem Pkw (Toyota Aygo), die Grunewaldstraße aus Richtung Goch in Richtung Kleve und kam ca. 500m vor der Kreuzung zur Kranenburger Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach der PKW einen Zaun, geriet ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Waldgebiet zum Stehen. Ersthelfer vor Ort kümmerten sich um den Verletzten und informierten umgehend die Polizei. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen, zur weiteren Behandlung, in ein Krankenhaus verbracht. Die Grunewaldstraße war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

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