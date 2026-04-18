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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kabeldiebstahl auf Baustellengelände eines Schulneubaus - Zwei Personen festgenommen, Diebesgut sichergestellt

Kleve (ots)

Am Samstagmorgen (18. April) gegen 05:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger verdächtige Personen auf dem Gelände eines Schulneubaus in der Klever Unterstadt und verständigte umgehend die Polizei.

Einsatzkräfte konnten kurz darauf in unmittelbarer Nähe des Tatortes zwei Personen in einem niederländischen Transporter antreffen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden einige Meter Kupferkabel aufgefunden. Auf dem Baustellengelände wurden mehrere beschädigte Verteilerkästen festgestellt, bei denen offensichtlich zuvor Kabel entfernt wurden.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 53-jähriger Mann sowie eine 49-jährige Frau, beide aus den Niederlanden, wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug sowie das mutmaßliche Diebesgut wurden sichergestellt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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