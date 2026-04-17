Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Zutritt zu Baustellengelände verschafft: Unbekannte Täter entwenden Kettensägen

Kalkar-Appeldorn (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (15. April 2026), 18:30 Uhr und Donnerstag (16. April 2026), 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Baustellengelände am Fatimaweg in Kalkar. Die Täter hebelten die Tür einer Garage auf, entwendeten aus dieser zwei Kettensägen und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02823 1080 melden. (pp)

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