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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - 60-jähriger Radfahrer verstirbt im Krankenhaus: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kalkar-Neulouisendorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag (16. April 2026) wurde gegen 19:55 Uhr, durch aufmerksame Zeugen, an der Hochstraße in Kalkar eine auf dem Boden liegende männliche Person festgestellt. Die Zeugen leiteten Erste Hilfe Maßnahmen ein und informierten die Rettungskräfte. Bei der Person handelte es sich um einen 60-jährigen Mann aus Kalkar, welcher mit einem Rennrad am Straßenverkehr teilnahm. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Rennradfahrer, welcher einen Fahrradhelm trug, durch einen internistischen Notfall die Kontrolle über das Rad verlor und zu Boden stürzte. Durch die Rettungskräfte wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht, wo er noch am Abend verstarb. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. An der Hochstraße in Kalkar kam das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve zum Einsatz.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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