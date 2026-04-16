Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Inverkehrbringen von Falschgeld: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Geldern (ots)

Am Montag (15. September 2025) bezahlte ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 17:35 Uhr, in einem Getränkemarkt am Küppersteg in Geldern, mit einem gefälschten 50EUR-Geldschein. Nachdem eine Mitarbeiterin die Fälschung bemerkte, entfernte sich der Tatverdächtige mit vier Dosen Energydrink. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera im Ladenlokal videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/200942

Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (pp)

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