Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mountainbike-Fahrer verletzt Fußgänger auf dem Nierswanderweg und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026) wurde am Nierswanderweg in Goch ein Fußgänger durch einen Radfahrer leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr war der 64-jährige Mann aus Goch mit seinem angeleinten Hund auf dem Fußweg zwischen Stadtpark und Nordring unterwegs, als ihm aus Richtung Nordring ein Radfahrer mit einem Mountainbike zügig entgegenkam. Beim Passieren des Fußgängers wurde dieser durch den Lenker des Fahrrades am Arm getroffen und leicht verletzt. Der Radfahrer sei weitergefahren und erst angehalten, als ihn der Mann darauf aufmerksam gemacht habe, dass es sich nicht um einen Radweg handele. Der Radfahrer habe sein Mountainbike zu Boden gelegt, sei nahe an den Fußgänger herangetreten und habe erklärt: "Wenn man keinen Platz macht, muss man damit rechnen, dass das passiert!" Anschließend sei er wieder auf sein Fahrrad gestiegen und schnell weggefahren.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, - 35-45 Jahre, - dunkle Haare, - kräftig gebaut, - keine Brille, - europäisches Aussehen, - sprach fließend und akzentfrei Deutsch.

Bekleidet war er mit brauner Arbeitskleidung, mit einem Firmenaufdruck. Das Fahrrad wird als dunkles Mountainbike beschrieben. Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Radfahrer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell