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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Abgestellter Pkw beschädigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Donnerstag (16. April 2026) kam es zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr an der Lindenallee in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 23-jährige Halter eines grünen Lexus IS200 hatte den Wagen in einer farblich markierten Parkbucht abgestellt, als der Wagen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Fahrzeugfront auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Mann aus Geldern informierte die Polizei, weil sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02831 1250 melden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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