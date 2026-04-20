Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Baufachhandel

Scheibe eingeschlagen

Bedburg-Hau-Hasselt (ots)

Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe sind unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (18. April 2026) in einen Bauchfachhandel an der Bedburger Weide eingestiegen. Sie durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke im Verkaufsraum. Zudem öffneten die Täter die Kasse gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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