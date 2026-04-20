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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Baufachhandel
Scheibe eingeschlagen

Bedburg-Hau-Hasselt (ots)

Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe sind unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (18. April 2026) in einen Bauchfachhandel an der Bedburger Weide eingestiegen. Sie durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke im Verkaufsraum. Zudem öffneten die Täter die Kasse gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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