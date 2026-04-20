POL-KLE: Kevelaer - Sperrung B 9 (Gelder Dyk) Höhe Bahnhofstraße aufgrund Verkehrsunfall
Kevelaer (ots)
Die B 9 (Gelder Dyck) ist in Kevelaer-Wetten aufgrund eines Verkehrsunfalles in Höhe der Bahnhofstraße bis auf weiteres voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (sp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell