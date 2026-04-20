POL-KLE: Kevelaer - Sperrung B 9 (Gelder Dyk) Höhe Bahnhofstraße aufgrund Verkehrsunfall

Straelen (ots) - Am Sonntagmittag (19. April 2026) kam es gegen 14:15 Uhr an der Kreuzung Kevelaerer Straße / Ixweg / Vossumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und insgesamt sechs Menschen leichtverletzt wurden. Ein 81-Jähriger aus Kevelaer war mit seinem VW Tiguan auf der Kevelaerer Straße in Richtung Kevelaer unterwegs. Mit im Wagen ...

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