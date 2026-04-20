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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Sperrung B 9 (Gelder Dyk) Höhe Bahnhofstraße aufgrund Verkehrsunfall

Kevelaer (ots)

Die B 9 (Gelder Dyck) ist in Kevelaer-Wetten aufgrund eines Verkehrsunfalles in Höhe der Bahnhofstraße bis auf weiteres voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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