Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Zwei PKW kollidieren

Straelen (ots)

Am Sonntagmittag (19. April 2026) kam es gegen 14:15 Uhr an der Kreuzung Kevelaerer Straße / Ixweg / Vossumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und insgesamt sechs Menschen leichtverletzt wurden. Ein 81-Jähriger aus Kevelaer war mit seinem VW Tiguan auf der Kevelaerer Straße in Richtung Kevelaer unterwegs. Mit im Wagen saßen zwei 81-jährige Frauen sowie ein 84-Jähriger, allesamt aus Kevelaer. Als der 81-Jährige nach links in den Ixweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Passat. Am Steuer des Passats saßen ein 28-Jähriger aus Straelen, als Mitfahrer im Wagen befanden sich vier weitere Personen. Eine der 81-jährigen Frauen aus dem Tiguan wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, alle weiteren Insassen des Wagens erlitten leichte Verletzungen. Auch der Fahrer des Passats wurde leicht verletzt, ebenso ein 30-jähriger und ein 19-jähriger Mitfahrer. An den beiden PKW entstand Sachschaden. Die Kreuzung war während der Umfallaufnahme bis etwa 16:00 Uhr komplett gesperrt. (cs)

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