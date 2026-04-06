Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ortsfeuerwehr Oppershausen befreit Pferd aus misslicher Lage

Oppershausen (ots)

Am Samstag, den 4. April 2026 wurde die Ortsfeuerwehr Oppershausen um 18:52 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Laut Alarmmeldung sollte ein Pferd in einem Zaun eingeklemmt sein.

Vor Ort eingetroffen, fanden die Einsatzkräfte ein Pferd vor, welches mit den Hinterläufen auf einem massiven Zaun hing. Nach Rücksprache mit den anwesenden Personen und dem Eigentümer des Hofes wurde ein Tierarzt hinzugezogen, welcher knapp eine Dreiviertelstunde später an der Einsatzmöglichkeit eintraf.

In enger Abstimmung zwischen Tierarzt und den Einsatzkräften wurde ein Bergetuch zur Rettung des Tieres eingesetzt. Dieses spezielle Tuch wurde vorsichtig unter dem Bauch des Tieres positioniert und die Enden, inklusive einer Öse zum Anheben des Tieres, auf dem Rücken fixiert.

Unter Zuhilfenahme eines Teleskoplader, welcher durch einen benachbarten Landwirt zur Verfügung gestellt wurde, konnte das Pferd angehoben und so aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp anderthalb Stunden beendet werden.

Hinsichtlich der Unfallursache können seitens der Freiwilligen Feuerwehr keinerlei Auskünfte getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell