Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Radiogerät von Privatgrundstück entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19. April 2026), 15:00 Uhr und Montag (20. April 2026), 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Privatgrundstück an der Wiesenstraße in Goch. Der oder die Täter entwendeten ein Radiogerät (Marke: Bosch), welches auf der Terrasse abgestellt gewesen war, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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