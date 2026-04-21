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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Radiogerät von Privatgrundstück entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19. April 2026), 15:00 Uhr und Montag (20. April 2026), 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Privatgrundstück an der Wiesenstraße in Goch. Der oder die Täter entwendeten ein Radiogerät (Marke: Bosch), welches auf der Terrasse abgestellt gewesen war, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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