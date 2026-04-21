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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Drei Bäume vom Gelände einer Baumschule entwendet: Zeugen gesucht

Geldern-Pont (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (15. April 2026) und Montag (20. April 2026) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände einer Baumschule an der Venloer Straße in Geldern. Die Täter entwendeten drei Bäume (u.a. einen Zimtahorn) mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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