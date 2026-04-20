Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß Buchholz: 30-Jähriger alleinbeteiligt verunfallt und schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Karl-Wiechert-Allee ist am frühen Montagmorgen, 20.04.2026, ein Mann schwer verletzt worden. Kurz vorm Weidetorkreisel kam er mit seinem Pkw in den Mittelstreifen und prallte gegen eine Laterne.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover war ein 30-Jähriger aus Hannover gegen 04:55 Uhr auf der Karl-Wiechert-Allee in Richtung Weidetorkreisel unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit seinem Opel Corsa nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den Mittelstreifen. Sein Auto prallte gegen eine Laterne und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Karl-Wiechert-Allee bis 08:00 Uhr in Richtung Süden vollgesperrt werden.

Der VUD Hannover hat den Unfall aufgenommen. Warum der Pkw von der Fahrbahn abkam ist derzeit noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden kann auf circa 5000 Euro beziffert werden.

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