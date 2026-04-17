Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter stehlen Motorrad in der List

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Hannover (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch, 15.04.2026, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 16.04.2026, 08:00 Uhr, ein Motorrad im hannoverschen Stadtteil List gestohlen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz der Polizeidirektion Hannover stellte der Eigentümer seine KTM 1190 Adventure am Mittwoch gegen 17:00 Uhr in der Drostestraße ab. Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr stellte er fest, dass das Motorrad verschwunden war. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem dunklen Motorrad mit orangefarbener Beschriftung. Möglicherweise befindet es sich noch im Stadtgebiet und könnte vorübergehend an anderer Stelle abgestellt worden sein.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der KTM 1190 Adventure geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, ram

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