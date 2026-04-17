Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsverstöße und Fahrtüchtigkeit

Hannover (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Garbsen am Donnerstag, 16.04.2026, mehrere Verstöße geahndet. Neben Geschwindigkeitsmessungen wurde auch die allgemeine Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden überprüft. Ziel war es, potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig zu identifizieren und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Dabei waren, neben Polizeibeamten aus Hannover auch Kolleginnen und Kollegen des Gewerbeaufsichtsamtes Hannover vor Ort.

Für die geplanten Überprüfungen der Fahrzeuge wurde eine stationäre Kontrollstelle in Garbsen eingerichtet. Hierfür wurde die Richtungsfahrbahn der Gutenbergstraße in Richtung Alte Ricklinger Straße über den Parkplatz der Alten Ricklinger Straße 45 in Garbsen abgeleitet. Insgesamt wurden am Kontrolltag 87 Fahrzeuge überprüft.

In Bezug auf die Geschwindigkeitsüberschreitungen konnten insgesamt acht Verstöße festgestellt werden. Dabei überstieg ein Verkehrsteilnehmender die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100km/h um 38km/h. Zudem konnten u.a. folgende Verstöße festgestellt werden: Bei einem Fahrzeugführer stellten die Einsatzkräfte fest, dass er unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis am Steuer saß. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Darüber hinaus konnten im Fahrzeug zwei Messer, diverse Betäubungsmittel und 407 Schachteln unversteuerter Zigaretten aufgefunden werden. Durch die Polizeibeamten wurde diesbezüglich eine Strafanzeige wegen des Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen mit Waffen eingeleitet.

Im Rahmen der Kontrolle wird bei einem Fahrzeugführer eines Lastwagens eine Straftat nach dem Zulassungsrecht festgestellt. Zudem entsprach der verbaute Fahrtenschreiber nicht dem geforderten Standard.

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