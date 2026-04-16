Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hinweis auf bewaffnete Person: Umfassende Absuche der Polizei Hannover in der Calenberger Neustadt - Tatverdächtiger in Wohnung in Groß Buchholz angetroffen

Hannover (ots)

Ein Zeugenhinweis auf eine mögliche Bedrohungslage im hannoverschen Stadtteil Calenberger Neustadt hat am Donnerstag, 16.04.2026, einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin meldete eine bewaffnete Person, die sich in einer Bildungseinrichtung an der Wielandstraße aufhielt. Beim Eintreffen sofort herbeigeeilter Einsatzkräfte der Polizei war diese Person nicht mehr vor Ort. Im Rahmen von Ermittlungen identifizierte die Polizei einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen, der wenig später in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariat Hannover-Limmer meldete eine Zeugin am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr eine verdächtige Person, die bewaffnet sein und sich in einer Bildungseinrichtung an der Wielandstraße aufhalten sollte. Trotz sofort herbeigeeilter Einsatzkräfte und umfassender Fahndungsmaßnahmen in der Bildungseinrichtung und in den umliegenden Straßen konnte kein Tatverdächtiger angetroffen werden.

Im Rahmen parallel durchgeführter Ermittlungen identifizierte die Polizei einen 22-Jährigen und suchte dessen Wohnung an der Bussestraße im Stadtteil Groß Buchholz auf. Der Mann, der selbst Schüler in der Bildungseinrichtung ist, konnte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. /ram

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