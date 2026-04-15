Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: Fahrraddieb gefasst - Geschädigte und Zeugen gesucht!

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Hannover (ots)

Nach einem Hinweis eines Geschädigten ist es Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeikommissariats Hannover-Südstadt gelungen, mehrere mutmaßlich entwendete Fahrräder sicherzustellen und einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Am Montag, 13.04.2026, meldete sich ein 65-jähriger Mann bei der Polizei, nachdem er sein zuvor entwendetes Fahrrad auf einer Verkaufsplattform wiedererkannt hatte. Aufgrund eindeutiger Veränderungen an dem Fahrrad konnte schnell bestätigt werden, dass es sich tatsächlich um das Eigentum des Geschädigten handelt.

Durch die Polizei Hannover wurde daraufhin ein Scheinkauf initiiert. Der Tatverdächtige erschien zum vereinbarten Treffpunkt und führte das angebotene Fahrrad mit sich. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnten an seiner Wohnanschrift insgesamt fünf weitere Fahrräder aufgefunden werden, die mutmaßlich aus Diebstählen stammen.

Drei dieser Fahrräder konnten bereits konkreten Taten zugeordnet werden. Bei den übrigen Fahrrädern steht eine Zuordnung bislang noch aus. Zudem räumte der 25-jährige Tatverdächtige im Rahmen seiner Vernehmung zwei weitere Diebstähle ein; die entsprechenden Fahrräder hatte er bereits über eine Verkaufsplattform veräußert.

Zur weiteren Aufklärung der Taten bittet das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

Folgende Fahrräder konnten bislang nicht zugeordnet werden:

- Fahrrad "Morrison" (Trekkingbike), Tatzeitraum: innerhalb der letzten sieben Tage, Bereich Bandelstraße (Bild 1)

- Fahrrad "Raleigh Stoker" (E-Bike), Tatzeitraum: innerhalb der letzten sieben Tage, Tatort: Anna-Zammert-Straße, Fahrradständer im Fußweg in Richtung Südbahnhof (Bild 2)

- Fahrrad "Bonvelo BLIZZ", Tatzeitraum: innerhalb der letzten sieben Tage, Tatort: Sonnenweg (Bild 3)

Außerdem sucht die Polizei den Käufer eines Fahrrades "6KU Singlespeed", welches nach Angaben des Verdächtigen am Sonntag, 12.04.2026, im Bereich des Sonnenwegs verkauft wurde (Bild 4).

Ebenfalls im Bereich des Sonnenwegs wurde ein weiteres schwarzes Fahrrad der Marke "Cube" entwendet. Der Tatzeitraum wird auf Anfang April geschätzt. Das Fahrrad wurde vor ungefähr einer Woche verkauft. Die Polizei Hannover sucht sowohl nach dem Käufer als auch nach dem eigentlichen Fahrradeigentümer.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls in mehreren Fällen eingeleitet. Nach Abschluss von erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt bittet alle Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den genannten Fahrrädern, möglichen Tatorten oder den Verkäufen geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0511 109-3215 zu melden.

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