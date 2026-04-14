Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrssicherheitsbericht 2025: Weniger Verkehrsunfälle, mehr Verkehrstote - Radfahrende besonders betroffen

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Hannover (ots)

In der Stadt und Region Hannover ist die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Das geht aus dem heute (14.04.2026) veröffentlichten Verkehrssicherheitsbericht der Polizeidirektion (PD) Hannover hervor, der zugleich einen Rückgang der Gesamtunfallzahlen ausweist. Die Zahl der Verkehrsunfälle sank damit in der Stadt und Region Hannover im dritten Jahr in Folge und lag mit 35.587 Unfällen unter dem Vorjahreswert (2024: 35.794). Dies entspricht einem Rückgang von 207 Fällen (minus 0,6 Prozent). Gleichzeitig stieg die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten auf 34 Personen (2024: 32). Auch die Zahl der Schwerverletzten nahm auf 514 zu (2024: 494).

Die vollständige Pressemitteilung zum Verkehrssicherheitsbericht 2025 ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

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