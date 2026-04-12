Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Fußgänger auf der L389 bei Arnum von Fahrzeugen erfasst und tödlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße (L) 389 nahe Arnum ist in der Nacht zu Sonntag, 12.04.2026, ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Fahrzeuge mit dem Mann, der zuvor bereits auf der Fahrbahn lag. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fußgänger geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhren zwei Fahrzeuge am frühen Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr die L389 aus Richtung Wilkenburg kommend in Richtung Arnum. Rund 70 Meter vor dem Ortseingang erfasste ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes GLK den Mann, der zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Straße gelegen haben soll. Eine nachfolgende 39-jährige Frau bremste ihren Peugeot 206 noch ab, der jedoch mit der Front gegen die auf der Straße liegende Person prallte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei diesem handelt es sich um einen 65-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Warum sich der Mann dort aufhielt und insbesondere auf der Fahrbahn lag, ist derzeit unklar. Auch, ob der Mann womöglich bereits zuvor, angefahren und an der Unfallstelle zurückgelassen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Person oder einen möglichen vorausgehenden Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

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