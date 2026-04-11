Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bedrohungslage in Hemmingen: Polizei setzt Schusswaffe ein, um Randalierer zu stoppen

Hannover (ots)

Am Freitag, 10.04.2026, hat die Polizei in einem Hotel in Hemmingen einen 39 Jahre alten Randalierer gestoppt. Der in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann bedrohte immer wieder sich selbst sowie vor Ort befindliche Einsatzkräfte. Es kam zum Schusswaffengebrauch durch einen Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen. Hierbei wurde der Tatverdächtige schwer verletzt. Eine Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Polizei am späten Freitagabend in der Dorfstraße im Hemminger Ortsteil Westerfeld gegen 22:15 Uhr einen Einsatz in einem Hotelbetrieb. Ein 39-Jähriger, der hier zuvor ein Zimmer bezogen hatte, randalierte in diesem und setzte selbst den Notruf ab. Bei Eintreffen eines Funkstreifenwagens befand sich der Mann in seinem Hotelzimmer und bedrohte sich mit einem scharfen Gegenstand immer wieder selbst. Bei den Versuchen weiterer hinzugerufener Einsatzkräfte, unter anderem auch Beamte des LKA, die Situation zu beruhigen, zeigte sich der Mann hochaggressiv und bedrohte nicht nur sich selbst, sondern ging mit dem Gegenstand in der Hand auch immer wieder auf die Beamten zu.

Trotz eines in diesem Zusammenhang abgegebenen Warnschusses setzte der 39-Jährige sein Verhalten fort, sodass in der Folge ein Schuss auf den Mann abgegeben und der Randalierer getroffen wurde. Da auch dies nicht zur Aufgabe führte, setzten die Spezialkräfte einen Taser ein.

Nach der Schussabgabe leisteten die Beamten sofort Erste Hilfe und nahmen den Mann fest. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sich in einem stabilen Zustand befindet. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die Ermittlungen unter anderem im Rahmen einer spezialisierten Tatortaufnahme übernommen. Gegen den 39-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt. Zum jetzigen Zeitpunkt können aufgrund der laufenden Ermittlungen keine konkreteren Angaben zum Einsatzverlauf gemacht werden. /ram

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