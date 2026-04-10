Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 52-jähriger Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Der 52-jährige Mann, der dringend verdächtigt wird, am 08.04.2026 seine ehemalige Lebensgefährtin schwer verletzt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6251629), wurde am Donnerstagnachmittag, 09.04.2026 einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete das zuständige Amtsgericht Hannover Untersuchungshaft an. Die schwer verletzte 34-Jährige befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. /pol

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