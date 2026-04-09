Polizeidirektion Hannover

POL-H: Marathon in Hannover: Wichtige Informationen für Verkehrsteilnehmende, Besucherinnen und Besucher sowie Anwohnende

Hannover (ots)

Am Sonntag, 12.04.2026, findet in Hannover mit dem alljährlichen Marathon die größte Laufveranstaltung Niedersachsens statt. Rund 30.000 Athletinnen und Athleten werden in der Landeshauptstadt erwartet. Hinzu kommen zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Laufwege. Start und Ziel aller Disziplinen befinden sich am Platz der Menschenrechte vor dem Neuen Rathaus. Der erste Startschuss fällt um 9:00 Uhr. Die Polizeidirektion Hannover weist frühzeitig auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet hin und gibt wichtige Hinweise für Anwohnende, Besucherinnen und Besucher sowie alle Verkehrsteilnehmenden.

Verkehrslage und Empfehlungen:

Zwischen 08:00 und circa 17:00 Uhr kommt es im gesamten Stadtgebiet sowie entlang der Laufstrecken zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Die Polizei rät dringend dazu, den Stadtkern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzufahren. Während der Busverkehr entlang der Strecke nur eingeschränkt möglich ist, verkehren die Stadtbahnen ungehindert. Bereits am Samstag kommt es aufgrund eines Familientags mitsamt Kinderläufen zu Einschränkungen rund um den Platz der Menschenrechte sowie angrenzender Straßen.

Personen, die von auswärts anreisen, wird empfohlen, die ausgeschilderten Park-and-Ride-Parkplätze zu nutzen und mit dem Nahverkehr in die Stadt weiterzufahren. Hilfreich kann für Autofahrende, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, die kostenlose und werbefreie App NUNAV sein. Diese leitet sie unter Berücksichtigung der Sperrungen dynamisch durch das Stadtgebiet.

Zu beachten ist zudem das strikte Halteverbot entlang des gesamten Streckenverlaufs. Dieses gilt bereits ab Samstagabend, 11.04.2026, und dauert bis Sonntag, 12.04.2026, 17:00 Uhr.

Durchlassstellen für Anwohnende: Um die Mobilität direkt betroffener Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten, werden an markanten Punkten Durchlassstellen eingerichtet. Eine Überquerung der Laufstrecke ist dort ausschließlich für Pkw und Fahrräder nur dann möglich, wenn es der aktuelle Veranstaltungsablauf zulässt. Hier sind Wartezeiten unbedingt einzuplanen. Solche Durchlässe sind beispielhaft an folgenden Stellen zu finden:

- Hildesheimer Straße/Abelmannstraße - Berliner Allee/Königstraße - Vahrenwalder Straße/Niedersachsenring

Sicherheitshinweise für Besucherinnen und Besucher:

Die Polizei Hannover ist bei der Großveranstaltung präsent und ansprechbar. An beiden Tagen wird eine mobile Polizeiwache im Bereich des Neuen Rathauses betrieben. Gäste entlang der Strecke werden gebeten, folgende Verhaltensregeln wie auch bei allen anderen Veranstaltungen mit großen Menschenansammlungen zu beachten:

- Aufmerksam bleiben: Achten Sie in dichten Menschenmengen besonders auf Ihre Taschen und Wertsachen, um sich vor Diebstählen zu schützen - Durchsagen beachten: Bitte leisten Sie den Anweisungen der Polizei sowie der Sicherheits- und Ordnungskräfte vor Ort unbedingt Folge - Ruhig bleiben: Vermeiden Sie bei Engpässen Drängeleien - Kinder im Blick behalten: Vereinbaren Sie bereits vorab feste Treffpunkte für den Fall, dass Sie sich in der Menge verlieren sollten

Besonders wichtig! Halten Sie Kreuzungsbereiche und insbesondere Rettungswege unbedingt frei! Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst müssen jederzeit die Möglichkeit haben, schnell und ungehindert zu ihren Einsatzorten zu gelangen.

Service für Bürgerinnen und Bürger: Für Fragen zu Sperrungen oder zur Erreichbarkeit einzelner Stadtteile ist für Anwohnende ein gemeinsames Bürgertelefon von Stadt, Polizei und Veranstalter geschaltet:

- Freitag, 10. April: 08:00 - 14:00 Uhr - Samstag, 11. April: 08:00 - 15:00 Uhr - Sonntag, 12. April: 08:00 - 15:00 Uhr - Telefonnummern: 0511 168-30961 | -30962 | -30963

Ausführliche Informationen zur Veranstaltung, insbesondere auch zu allen Durchlassstellen für Anwohnende, sind im Internet unter folgendem Link verfügbar: https://www.marathon-hannover.de/strecken/anwohner.html

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