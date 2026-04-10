Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 90-Jähriger aus Pflegeeinrichtung in Hannover-Bothfeld vermisst - Wer kann Hinweise geben?

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Hannover (ots)

Mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Hannover nach einem seit Donnerstag, 09.04.2026, vermissten Senior aus dem Stadtteil Bothfeld. Der 90-Jährige verschwand am frühen Abend aus einer Pflegeeinrichtung und blieb trotz eingeleiteter Fandungsmaßnahmen der Polizei bis in die Nachtstunden verschwunden. Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariat Hannover-Lahe meldete eine Mitarbeiterin einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Bothfeld Manfred K. vermisst. Der Senior war durch Mitarbeitende zuletzt gegen 17:30 Uhr in der Einrichtung an der Straße "Im Heidkampe" gesehen worden, verschwand dann jedoch spurlos. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, darunter auch die Absuche mit einem sogenannten Mantrailer-Hund, führten nicht zum Auffinden des Mannes. Da aufgrund einer Erkrankung eine Eigengefährdung anzunehmen ist, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem auf einen Rollstuhl angewiesenen Mann.

Manfred K. ist 1,81 Meter groß und hat wenig bis gar keine Haare. Er trägt normalerweise eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer grauen Jogginghose, einem grauen Sweatshirt sowie mit schwarzen Verbandsschuhen bekleidet. Der Rollstuhl, in dem er saß, ist nicht besonders gekennzeichnet. Allerdings trägt der Vermisste Namensschilder in seiner Kleidung.

Der Senior lebte vor seinem Einzug in die Pflegeeinrichtung in der Haydnstraße, nur wenige hundert Meter Luftlinie von dem Heim entfernt. Möglicherweise hat er diesen Bereich aufgesucht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann und dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 oder über Polizei-Notruf 110 zu melden. /ram

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