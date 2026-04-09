Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter Täter raubt Frau an Stadtbahnhaltestelle in Hannover-Stöcken Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein unbekannter Täter hat einer 64-Jährigen am Dienstag, 07.04.2026, an einer Stadtbahnhaltestelle im hannoverschen Stadtteil Stöcken Bargeld geraubt. Zuvor hatte der Kriminelle die Frau in ein Gespräch verwickelt und sie um Wechselgeld gebeten. Am Ende raubte er ihr das Geld und flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen des Raubes und hofft auf Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können.

Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr hielt sich eine 64-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle "Stöckener Markt" in der Hogrefestraße in Hannover-Stöcken auf. Der bislang unbekannte Täter näherte sich ihr und fragte die Frau, ob sie ihm Kleingeld wechseln könne. Als sie daraufhin ihre Geldbörse in die Hand nahm und darin zu suchen begann, griff der Täter nach der Geldbörse und riss wiederholt an dem Portemonnaie. Dabei erbeutete er Geld und ergriff umgehend die Flucht in Richtung Eichsfelder Straße/Hogrefestraße.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich zum Zeitpunkt der Tat mehrere Personen am Bahnsteig aufhielten. Die Polizei bittet, dass sich diese melden und als Zeugen zur Verfügung stellen. Auch Hinweise zu der flüchtigen Person sind hilfreich.

Der Tatverdächtige soll circa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint und trug kurze dunkle Haare. Auffällig war zudem ein leichter Bartschatten sowie ein starker Geruch nach Rauch. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann mit einer dunklen Jacke, einer hellen Jeans sowie mit weißen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen, welche die Tat gesehen haben oder Informationen zum Täter geben können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511/109-3815 zu melden. /ram

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