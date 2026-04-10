Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 90-Jähriger aus Bothfeld wohlbehalten angetroffen.

Hannover (ots)

Seit Donnerstag, 09.04.2026, hat die Polizei nach einem 90-Jährigen gesucht. Der Mann war aus einer Pflegeeinrichtung in Hannover-Bothfeld verschwunden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6252512).

Am Freitagmittag, 10.04.2026, konnte der Senior im Umfeld der Einrichtung wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Das zur ursprünglichen Meldung gehörende Foto wurde zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht.

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